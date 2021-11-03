Заявление Собянина взвинтило цены на авиабилеты из Сочи в Москву

Стоимость билетов на самолеты рейса Сочи — Москва резко выросли после того, как мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не собирается продлевать режим нерабочих дней. Как сообщает «КП» в telegram-канале, цены на вылеты в воскресенье, 7 ноября, начинаются от 30 тысяч рублей, а на многих из них осталось буквально по одному месту.

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Схожая ситуация сложилась с субботними рейсами — ценник начинается от 17 тысяч рублей. При этом в пятницу, 5 ноября, цена на билеты держится на уровне 7-9 тысяч рублей, а в понедельник — около 9 тысяч рублей.

Ранее эксперты сообщали, что многие российские туристы не стали заранее покупать билеты на возвратные рейсы, поскольку ожидали продления нерабочих дней.