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Заявление Собянина взвинтило цены на авиабилеты из Сочи в Москву

Елена Прошина
36 минут назад

Стоимость билетов на самолеты рейса СочиМосква резко выросли после того, как мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не собирается продлевать режим нерабочих дней. Как сообщает «КП» в telegram-канале, цены на вылеты в воскресенье, 7 ноября, начинаются от 30 тысяч рублей, а на многих из них осталось буквально по одному месту.

Заявление Собянина взвинтило цены на авиабилеты из Сочи в Москву
Фото: ТАССТАСС

Схожая ситуация сложилась с субботними рейсами — ценник начинается от 17 тысяч рублей. При этом в пятницу, 5 ноября, цена на билеты держится на уровне 7-9 тысяч рублей, а в понедельник — около 9 тысяч рублей.

Собянин принял решение по нерабочим дням в Москве

Ранее эксперты сообщали, что многие российские туристы не стали заранее покупать билеты на возвратные рейсы, поскольку ожидали продления нерабочих дней.

3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим закончится в понедельник, 8 ноября. Градоначальник отметил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась, благодаря этому бизнес сможет вернуться к работе в штатном режиме с учетом ранее введенных противоковидных ограничений.

Общество,Сергей Собянин,
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