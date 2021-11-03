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Шестой по счету регион продлил режим нерабочих дней

Вероника Полынина
39 минут назад

Губернатор Смоленской области Алексей Островский продлил нерабочие дни в регионе до 10 ноября включительно, сообщает «Интерфакс».

Шестой по счету регион продлил режим нерабочих дней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На этот же срок продлеваются действующие ранее ограничения: приостанавливается работа кафе и ресторанов, объектов розничной торговли (за исключением аптек и продуктовых магазинов), салонов красоты, соляриев, спортивных залов и фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров, музеев, организаций, предоставляющих бытовые услуги (за исключением автосервисов, обувных мастерских и ремонтов бытовой техники).

Собянин принял решение по нерабочим дням в Москве

Продлеваются каникулы в детских садах, школах, вузах и других образовательных организациях.

Ранее о продлении нерабочих дней объявили власти Челябинской области (до 14 ноября), Брянской области (до 12 ноября), Курской области (до 12 ноября), Томской области (до 14 ноября) и Новгородской области (до 14 ноября).

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что нерабочие дни в столице закончатся 8 ноября, как и планировалось ранее.

Общество,Алексей Островский,Сергей Собянин,Интерфакс,
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