Шестой по счету регион продлил режим нерабочих дней

Губернатор Смоленской области Алексей Островский продлил нерабочие дни в регионе до 10 ноября включительно, сообщает «Интерфакс».

На этот же срок продлеваются действующие ранее ограничения: приостанавливается работа кафе и ресторанов, объектов розничной торговли (за исключением аптек и продуктовых магазинов), салонов красоты, соляриев, спортивных залов и фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров, музеев, организаций, предоставляющих бытовые услуги (за исключением автосервисов, обувных мастерских и ремонтов бытовой техники).

Продлеваются каникулы в детских садах, школах, вузах и других образовательных организациях.

Ранее о продлении нерабочих дней объявили власти Челябинской области (до 14 ноября), Брянской области (до 12 ноября), Курской области (до 12 ноября), Томской области (до 14 ноября) и Новгородской области (до 14 ноября).