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В Крыму разъяснили ситуацию с отменой QR-кодов для заселения в отели

Елена Прошина
13 минут назад

Требование предъявить QR-код и ПЦР-тест на коронавирус при заселении в отели в Крыму продолжает действовать. Как объяснила вице-премьер республики Елена Романовская, изменения касаются лишь посещения МФЦ, ЗАГС и других учреждений, сообщает «Интерфакс».

В Крыму разъяснили ситуацию с отменой QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

3 ноября стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за распространения COVID-19. В частности, утратившим силу признан пункт о предоставлении государственных и муниципальных услуг лишь при наличии QR-кода.

Однако сперва из-за ошибочной перестановки абзацев появились сообщения, что изменения касаются пункта о необходимости иметь сертификата о вакцинации или QR-кода при бронировании отдыха в гостиницах и санаториях.

«Новые изменения касаются предоставления государственных и муниципальных услуг, то есть без QR-кода разрешается вход в МФЦ, ЗАГС и другие учреждения. Эти ограничения действовали в течение двух недель. Для гостиниц требования остаются прежними до особого распоряжения», — объяснила Романовская.

Напомним, что требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы Крыма введено с 25 октября. Такая мера снизила нагрузку средств размещения на 20%.

Общество,Елена Романовская,Сергей Аксенов,Интерфакс,
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