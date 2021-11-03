«Подарок антиваксерам»: доктор Мясников о статье о вакцине Pfizer

Врач и телеведущий Александр Мясников в авторской колонке прокомментировал сообщения СМИ об испытаниях вакцины от COVID-19 Pfizer. Своим мнением он поделился в авторской колонке для РИА ФАН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Александр Мясников заявил, что попытки дискредитировать самую массовую по применению западную вакцину — это подарок антиваксерам, который ни к чему хорошему не приведет.

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«Наши антипрививочники только и ждут, чтобы все, что касается вакцинации, извините, обгадить. А тут такой «замечательный» подарок антиваксерам! Впрочем, не сомневаюсь, что они готовы что угодно высосать из пальца на эту тему, часто просто на ровном месте, а затем, извините, все это «выплевывать» в общественное пространство. Так что поводом больше — поводом меньше — уже значения не имеет», - написал доктор.

Напомним, британский научный журнал BMJ опубликовал статью, в которой было сказано, что во время испытаний вакцины Pfizer имели место фальсификации части данных, а также раскрытие информации, кому введен препарат, а кому — плацебо. Вместе с тем в статье говорилось, что в процессе испытаний были сокрыты негативные побочные эффекты препарата.

Кроме того, автор публикации заявил, что нарушения были зафиксированы только в одной частной контрактной исследовательской организации Ventavia, которая проводила работы всего с тысячей участников третьей фазы клинических испытаний. При этом общее число участников этой фазы испытаний Pfizer составляло порядка 45 тысяч добровольцев.

По информации Telegram-канала о медицине «Смотровая военврача», «если говорить коротко, был нарушен протокол ослепления, то есть для персонала Ventavia было очевидно: кому ввели плацебо, кому — вакцину, нарушались правила маркировки и хранения вакцины».

Отмечается, что на других испытательных площадках нарушений выявлено не было.

В свою очередь доктор Мясников заявил, что «вакцине Pfizer можно доверять».