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Россиянам рассказали о погоде зимой

Елена Прошина
19 минут назад

Погода зимой на европейской части России будет неоднородной, температура ожидается около или выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Москва 24».

Россиянам рассказали о погоде зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом году температура зимой на европейской территории России будет около и выше нормы. Режим погоды будет неоднородный. Это не такая супертеплая зима, как была в 2019–2020-х годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой -20...-25 градусов», - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что средняя температурная норма зимой в Москве составляет минус 6 градусов. В декабре - минус 6,5 градуса, в январе – минус 9.

Москвичам пообещали аномальное тепло с дождями

Он также отметил, что пока невозможно предсказать, будет ли зима снежной, так как ни одна научная структура не может прогнозировать осадки на холодный период далеко вперед.

Общество,Погода,
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