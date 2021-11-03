Россиянам рассказали о погоде зимой

«В этом году температура зимой на европейской территории России будет около и выше нормы. Режим погоды будет неоднородный. Это не такая супертеплая зима, как была в 2019–2020-х годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой -20...-25 градусов», - сказал Вильфанд.