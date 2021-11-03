Как попасть в закрытые страны ЕС: хитрости российских туристов

Россияне рассказали, на какие хитрости можно пойти чтобы попасть в страны Европы, закрытые для туристов из РФ. В качестве лучшего способа туристы рекомендовали использовать «страны-прокладки», сообщает MK.RU.

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«Странами-прокладками» называют государства, которые находятся в Шенгенской зоне и пошли на послабления для въезда россиян.

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Одной из таких «прокладок» стала Венгрия. Страна начала пускать российских туристов с 27 июля. Отмечается, что достаточно иметь действующую шенгенскую визу, которую выдала любая страна, а также российский сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

«В Будапешт прилетели. Прошли паспортный контроль. Получили багаж… Можно сразу регистрироваться на следующий рейс в Испанию», – поделились опытом туристы.

Отмечается также, что для легкого заезда в страну назначения, нужно несколько слукавить.

«В испанской форме вы пишете, что летите из Венгрии... будет лучше, если РФ в качестве страны, где были до прилета в Венгрию, – не укажете», - дали совет российские путешественники.

Россияне также обратили внимание, что в Москве во время регистрации на венгерский рейс «не распинаетесь о своих планах лететь из Будапешта дальше. Вы летите в Венгрию»

Подобным образом можно попасть и в другие страны Европы. Так россияне выбирают путешествия в Италию, Францию и Австрию. «Странами-прокладками» могут служить также Албания, Греция, Хорватия и Словения.

«Покупаешь билет из Будапешта в Италию на 1 ноября. Покупаешь билет из Италии в Албанию на 2 ноября. В аэропорту Будапешта говоришь: «Транзит в Албанию» и показываешь билет Италия–Албания. В аэропорту Италии делаешь то же самое. После выхода из аэропорта выкидываешь билет в Албанию и остаешься в Италии», – такую схему приводят в пример россияне.

Однако эксперты обращают внимание, что любая из подобных схем проезда в желанную европейскую страну может закончиться и менее успешно.