Получить ИНН можно будет в электронном виде на портале госуслуг

Граждане России смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале госуслуг в электронном виде. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в среду.

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По его словам, правительство продолжает расширять список услуг, которые можно получить в электронной форме. Это, отметил глава кабмина, "значительно облегчает и ускоряет решение многих формальных процедур, в том числе связанных с получением нужных документов и справок, избавляет людей от необходимости посещения целого ряда учреждений и ведомств, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки".

"Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс", - сказал Мишустин.