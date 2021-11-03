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Еще один регион России продлил нерабочие дни

Елена Прошина
27 минут назад

Власти Брянской области решили продлить нерабочие дни до 14 ноября включительно. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще один регион России продлил нерабочие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в новой редакции указа «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» сообщается о продлении до 15 ноября запрета на проведение в регионе зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

QR-коды сохранят в Москве после нерабочих дней

Напомним, что Брянская область стала уже пятым регионом России, где власти решили продлить режим. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, который также позволяет региональным властям при необходимости продлять их срок в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Первыми на подобный шаг решились в Новгородской области — там режим будет длиться до 15 ноября. Позднее нерабочие дни продлили в Томской области, также до 15 ноября, а после — в Челябинской и Курской, до 14 ноября.

При этом власти Москвы и Подмосковья заявили, что в столице продления не будет — с 8 ноября граждане вернутся к привычной жизни с учетом ранее принятых противоэпидемических мер.

Общество,Владимир Путин,Правительство Москвы,
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