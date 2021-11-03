Еще один регион России продлил нерабочие дни

Власти Брянской области решили продлить нерабочие дни до 14 ноября включительно. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также в новой редакции указа «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» сообщается о продлении до 15 ноября запрета на проведение в регионе зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Напомним, что Брянская область стала уже пятым регионом России, где власти решили продлить режим. 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, который также позволяет региональным властям при необходимости продлять их срок в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Первыми на подобный шаг решились в Новгородской области — там режим будет длиться до 15 ноября. Позднее нерабочие дни продлили в Томской области, также до 15 ноября, а после — в Челябинской и Курской, до 14 ноября.