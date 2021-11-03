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Какие COVID-ограничения оставят в Подмосковье

Мария Иванова
40 минут назад

После завершения нерабочих дней в Подмосковье будут действовать некоторые антикоронавирусные ограничения: в частности, будет приостановлено действие транспортных карт непривитых пенсионеров старше 60 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева.

Какие COVID-ограничения оставят в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

Ограничение по картам не коснется непривитых пенсионеров, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Кроме того, с 8 ноября подмосковные работодатели обязаны оставить на удаленке 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 60 лет и сотрудников с хроническими заболеваниями (кроме вакцинированных и переболевших).

С 8 ноября продолжит действовать масочный режим в общественных местах и требование к агрегаторам такси передавать заказы исключительно вакцинированным водителям.

Перед подмосковными работодателями поставили задачу обеспечить вакцинацию до 80 процентов сотрудников, а организациям и индивидуальным предпринимателям дали право требовать QR-коды (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте) от своих клиентов.

Кроме того, с 8 ноября спортивные и развлекательные мероприятия в регионе, а также выставки можно будет проводить без ограничений, только если у всех зрителей/посетителей есть QR-коды.

В противном случае подобные мероприятия в закрытых помещениях смогут посещать максимум 50 человек, на открытом воздухе - 500 человек.

3 октября Воробьев сообщил, что ситуация с коронавирусом в области стабилизируется, поэтому продлевать нерабочие дни в Подмосковье не будут.

«Это [улучшение ситуации] дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», - подчеркнул он.

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