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В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни

Елена Прошина
31 минуту назад

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на территории региона не будут продлевать нерабочие дни. Об этом сообщается в Телеграм-канале главы Подмосковья «Воробьев LIVE».

В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни
Фото: ТАССТАСС

«Меры безопасности, безусловно, остаются — мы просим наших работодателей оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет. А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации. Все они продолжают работать», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что работодатели оставят на удаленной работе не менее 30% персонала и сохранят дистанционный режим для всех сотрудников в возрасте старше 60 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизация ситуации с распространением коронавируса в столице дает возможность не продлевать режим нерабочих дней. Он также отметил, что после 7 ноября по-прежнему будут действовать QR-коды для посещения музеев и театров.

«В Москве <...> динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», - пояснил мэр.

Общество,Андрей Воробьев,Сергей Собянин,
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