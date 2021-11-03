В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на территории региона не будут продлевать нерабочие дни. Об этом сообщается в Телеграм-канале главы Подмосковья «Воробьев LIVE».
«Меры безопасности, безусловно, остаются — мы просим наших работодателей оставить на удаленке не менее 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет. А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации. Все они продолжают работать», — сказал Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что работодатели оставят на удаленной работе не менее 30% персонала и сохранят дистанционный режим для всех сотрудников в возрасте старше 60 лет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизация ситуации с распространением коронавируса в столице дает возможность не продлевать режим нерабочих дней. Он также отметил, что после 7 ноября по-прежнему будут действовать QR-коды для посещения музеев и театров.
«В Москве <...> динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», - пояснил мэр.