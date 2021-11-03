QR-коды сохранят в Москве после нерабочих дней

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после 8 ноября театры и музеи столицы продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам столичного градоначальника, стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве позволяет городу вернуться к обычной жизни с 8 ноября. При этом будут сохранены ранее введенные ограничения.
В ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова Сергей Собянин уточнил, что и после завершения нерабочих дней в Москве будет действовать домашний режим для пожилых жителей города, дистанционно должны работать 30% персонала столичных компаний, а вход в музеи и театры будет производиться по QR-кодам.
Мэр призвал жителей города вакцинироваться, подчеркнув, что все возможности для этого в столице созданы.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября.