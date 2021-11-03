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QR-коды оставят в Москве после нерабочих дней

Алиса Селезнёва
19 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после 8 ноября театры и музеи столицы продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов. Об этом пишет РИА Новости.

QR-коды сохранят в Москве после нерабочих дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам столичного градоначальника, стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве позволяет городу вернуться к обычной жизни с 8 ноября. При этом будут сохранены ранее введенные ограничения.

В ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова Сергей Собянин уточнил, что и после завершения нерабочих дней в Москве будет действовать домашний режим для пожилых жителей города, дистанционно должны работать 30% персонала столичных компаний, а вход в музеи и театры будет производиться по QR-кодам.

Мэр призвал жителей города вакцинироваться, подчеркнув, что все возможности для этого в столице созданы.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября.

Сегодня в России был установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19. За последние сутки от последствий коронавируса скончались 1 189 человек, также было подтверждено 40 443 новых случая заболеваемости в 85 регионах страны. При этом наиболее сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается в Москве. В столице за сутки было выявлено 6827 случаев COVID-19. 1 536 человек были госпитализированы, скончались 95 пациентов.
Общество,Сергей Собянин,Владимир Путин,РИА Новости,
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