QR-коды сохранят в Москве после нерабочих дней

Сегодня в России был установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19. За последние сутки от последствий коронавируса скончались 1 189 человек, также было подтверждено 40 443 новых случая заболеваемости в 85 регионах страны. При этом наиболее сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается в Москве. В столице за сутки было выявлено 6827 случаев COVID-19. 1 536 человек были госпитализированы, скончались 95 пациентов.