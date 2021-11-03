Первый российский регион введет «антиковидный паспорт» для детей

Власти Тувы выступили с предложением ввести антиковидные паспорта для школьников, а вход в общеобразовательные учреждения сделать только по QR-кодам. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

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Решение о введении антиковидных паспортов было принято на оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в Туве под председательством исполняющего обязанности зампреда регионального правительства Александра Брокерта.

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей. С учетом того, как сейчас расслаблено общество, и проведения семейных торжеств «за закрытыми дверями» единственной защитой от Covid-19 для всех является вакцинация», - подчеркнул зампред.

Также Министерству образования Тувы поручено изучить возможность и проработать вопрос введения в школах антиковидного паспорта на каждого ученика.

«Это будет свод информации об эпидемиологическом статусе членов семьи или людей, с которыми фактически проживает ребенок школьного возраста», - говорится в сообщении.

Также в оперштабе указали на необходимость начать масштабную антиковидную пропаганду среди школьников и на постоянной основе проводить просветительские уроки с участием врачей. При этом войти в школы, детские сады и другие объекты образования можно будет только после предъявления QR-кодов.

Сегодня в России был установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19. За последние сутки от последствий коронавируса скончались 1 189 человек, также было подтверждено 40 443 новых случая заболеваемости в 85 регионах страны.