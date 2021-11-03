Снявшая штаны на фоне Кремля модель сделала признание

«Я всегда была патриотом. Люблю Россию. Первый раз в жизни решила посмотреть на тот самый Кремль и Красную площадь. Я просто не могла не сфотографировать столько всего любимого и красивого: Россия, Москва, Кремль, Красная Площадь, Я и моя попа в боди! Эта фотография не преследовала никаких целей оскорбить дедов и прадедов, которые также погибали и на бахчах Волгоградской области, и на окопах Синявинских высот и т.д. Но там фотографироваться, и даже сексом заниматься можно, а с видом на башню Кремля нельзя», — отметила Дамова.