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Снявшая штаны на фоне Кремля модель призналась в любви к России

Газета.Ruиещё 1
24 минуты назад

Порноактриса Ксения Дамова, известная под псевдонимом Рита Фокс, которую накануне арестовали на 14 суток за фото с голыми ягодицами на фоне Кремля, не станет обжаловать решение суда. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Снявшая штаны на фоне Кремля модель сделала признание
Фото: vk.comvk.com

«Многие мои друзья говорят: подавай на аппеляцию! Но есть ли смысл? Ведь мне дали понять, что команда «фас» была. Значит, наказание будет», — написала модель.

Она также рассказала, что тяжело переживает массовую травлю в свой адрес.

«Я всегда была патриотом. Люблю Россию. Первый раз в жизни решила посмотреть на тот самый Кремль и Красную площадь. Я просто не могла не сфотографировать столько всего любимого и красивого: Россия, Москва, Кремль, Красная Площадь, Я и моя попа в боди! Эта фотография не преследовала никаких целей оскорбить дедов и прадедов, которые также погибали и на бахчах Волгоградской области, и на окопах Синявинских высот и т.д. Но там фотографироваться, и даже сексом заниматься можно, а с видом на башню Кремля нельзя», — отметила Дамова.

Скандальную фотографию она опубликовала 30 октября в соцсети «ВКонтакте». На снимке девушка стоит с приспущенными штанами около Исторического музея на фоне одной из кремлевских башень. За этот кадр накануне Тверской районный суд Москвы арестовал модель на 14 суток, признав ее виновной в «мелком хулиганстве» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).
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