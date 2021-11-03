Исследование Rambler&Co: Россияне назвали любимые музыкальные жанры и траты на стриминговые подписки

Масштабный опрос выявил паттерны потребления аудиоконтента у меломанов всех возрастных групп и разных населённых пунктов России

Фото: ТАСС ТАСС

По итогам 2020-2021 годов, музыкальный стриминг признан одним из самых быстрорастущих сегментов медиабизнеса. За 2020 год digital-платформы обеспечили 62% выручки всей индустрии, что в денежном выражении превышает $13 млрд (по отчётам Global Music Report). Медиахолдинг Rambler&Co совместно с аудиосервисом СберЗвук спросили россиян о музыкальных предпочтениях и о том, сколько пользователи готовы тратить на подписки, а также выявили паттерны потребления аудиоконтента в зависимости от возраста.

Видео дня

В категории 18-24 лет наибольшей популярностью пользуются жанры классика (14%), рок (12%), поп-музыка (10%), русский рэп и хип-хоп (8%), электроника и металл (7%).

В возрасте 25-35 лет первое место занял рок (18%), на втором оказалась поп-музыка (14%), далее – классика и электроника (9%), альтернатива и металл (8%), русский рэп и хип-хоп (7%).

Среди опрошенных россиян в возрасте 36-45 лет список лидеров выглядит так: рок (19%), поп-музыка (17%), классика (13%), электроника (9%) и русский шансон (8%).

Пользователи старше 45 лет предпочитают классику (20%), русский шансон (17%), рок (15%), поп-музыка (14%) и блюз (11%).

По статистике аудиосервиса СберЗвук, топ самых прослушиваемых жанров среди российских подписчиков 18-45 лет выглядит так:

1. Поп-музыка

2. Хип-хоп

3. Электроника и танцевальная музыка

4. Рок

5. Альтернатива

Согласно опросу, наименее популярные в России жанры для всех возрастов – R&B и фанк, K-pop, джаз.

Подписками на стриминговые сервисы пользуется в основном молодая аудитория – почти треть пользователей возраста 18-35 лет. В старших возрастных группах лояльность стримингу падает – подписки оформляет 15% в категории 36-45 лет и 6% – 45+, при этом в качестве источника потребления аудиоконтента первое место занимает радио – 43% и 53% соответственно у двух аудиторий.

Большинство пользователей всех возрастов имеют в активных подписках один стриминговый сервис. Но у аудитории 45+ картина более разнообразная – у 45% есть одна подписка, у 22% – две, три стриминга используют 9%, а четыре и более сервисов оформили 24%. Более половины всех слушателей приняли решение об оформлении подписки по причине экономии времени на поиск музыки. Почти треть – после положительного опыта от использования бесплатного пробного периода. Оптимальной ценой на сервисы более половины респондентов назвали сумму от 50 до 100 рублей ежемесячно.

Меломаны младше 25 лет слушают музыку чаще остальных – 36% опрошенных проводят с любимыми исполнителями весь день. С 25 до 35 лет этот показатель ниже – всего 6% готовы не выключать аудиоконтент целые сутки. С возрастом часы прослушивания музыки уменьшаются – с 36 до 45 лет почти треть (31%) слушают музыку несколько раз в день, а большинство пользователей старше 45 лет (36%) обращаются к ней еще реже – всего нескольких раз в неделю, а весь день готовы слушать аудио только 4%.

С возрастом меняются и паттерны аудиопотребления. В группах от 18 до 45 лет пользователи предпочитают слушать плейлисты с разным набором треков. А слушатели старше 45 лет в большинстве своём (45%) выбирают любимых исполнителей и слушают их треки в режиме «шаффл» (случайное воспроизведение). Менее всего респонденты обращаются к системе рекомендаций сервисов (19% в возрастных группах от 18 до 24 лет, в других – менее 9%).

Большинство пользователей в разных возрастных группах слушают музыку со смартфонов (от 42% до 53%). Только респонденты старше 45 лет чаще слушают аудиоконтент с компьютера или ноутбука. На втором месте во всех возрастах или профессиональные колонки, или аудиосистема в машине.