Подмосковный муфтий назвал тяжёлой ситуацию с числом мечетей в Москве. Рушан Аббясов заявил, что власти не решили проблему нехватки мусульманских храмов.

По его словам, обстановка со времён мэра Юрия Лужкова не изменилась, а лишь усложнилась с ростом числа мигрантов. Если столичной мэрии удастся отказаться от использования иностранной рабочей силы на строительных объектах, то «нам станет легче дышать», сказал муфтий РИА Новости. Он посетовал на то, что новые мечети в Москве строить «не дают», хотя мусульманская общественность предлагала возводить святыни в округах, чтобы разгрузить центр города.

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В Москве разрабатывают план решения кадрового кризиса на стройках, в том числе предполагается полностью отказаться от использования труда мигрантов. Об этом в интервью РБК сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, во время пандемии многие работавшие на московских стройках мигранты разъехались — из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч. Из-за масштабов строительства по программе реновации в Москве не хватает рабочих и инженеров, в целом недостаток трудовых ресурсов составляет порядка 40 процентов, отметил Бочкарев.

Вице-мэр заявил, что изменился и национальный состав рабочих. Раньше большинство из мигрантов были гражданами Таджикистана, а сейчас это граждане Узбекистана и Киргизии. При этом на стройках стало больше жителей Подмосковья.

Средняя зарплата мигрантов на стройке сейчас составляет 50-60 тысяч рублей (ранее — 30 тысяч рублей), рассказал Бочкарев. Он также сообщил, что многие «уже и за 80 тысяч не хотят работать».

В связи с этим вице-мэр поручил разработать план мероприятий, который позволит отказаться от иностранной рабочей силы на строительных объектах Москвы.

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — считает Бочкарев.

По его мнению, этого можно добиться в том числе за счёт технологических решений, механизации процесса.

В мэрии считают, что ещё одной проблемой является качество образования в строительной отрасли. Сейчас оно базируется на главной дисциплине — промышленном гражданском строительстве. Как отметил Бочкарев, эта дисциплина «на 90 процентов инженерная, то есть это расчёты, формулы, материаловедение, конструкции и т.д.», а методам управления стройкой уделяется только 10-15 процентов учебного времени.

В воскресенье в России вступил в силу закон, согласно которому для оформления легального статуса в России иностранные граждане обязаны проходить медицинские освидетельствования на опасные инфекции, ВИЧ и наркоманию. По итогам осмотров мигрантам будут выдавать справки и медицинские книжки. Последние будут служить подтверждением, что все осмотры пройдены и человек здоров.

Экономист Алексей Коренев заявил, что для полного отказа от мигрантов на московских стройках необходимы серьезные финансовые вложения, нацеленные на увеличение оплаты труда, закупку качественного оборудования, в противном случае заинтересовать горожан не удастся. В разговоре с «Лентой.ру» он раскритиковал предложение вице-мэра столицы, добавив, что оно идет вразрез со словами президента страны Владимира Путина.

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее заявил о планах властей столицы отказаться от привлечения мигрантов на стройки в городе. По словам вице-мэра, дефицит трудовых ресурсов на стройках находится на уровне 40 процентов. На данный момент на объектах в столице работают не более 40 тысяч мигрантов, в то время как ранее количество достигало почти 120 тысяч. В среднем они получают 50-60 тысяч рублей, однако многие рассчитывают на 80 тысяч рублей.

Отсутствие альтернативы

Коренев напомнил, что год назад Путин говорил о том, что страна не может обойтись без мигрантов. Более того, он указывал на необходимость разработки программ ассимиляции.

«Он говорил о том, что мигранты должны учить язык, приезжать с семьями, чтоб работать не наскоком, а на постоянной основе, — отметил экономист. — Бочкарев же предлагает совершенно обратное. Впрочем, пока это заявление носит исключительно характер благих пожеланий, никаких механизмов реализации озвучено не было. В качестве аргументации вице-мэр приводит в пример рабочих США, Швеции, которые увешаны дорогим инструментом и показывают колоссальную производительность. Но у нас другой принцип производства, в России половина работ делается с помощью тачки и лопаты».

Даже если забыть про тачки и лопаты, на закупку инструментов, по словам Коренева, необходимы огромные ресурсы. Также они потребуются и для увеличения зарплат рабочим, но Россия, по его мнению, далеко не так богата, как Швеция или США, поэтому не может себе этого позволить.

«Мы не такая богатая страна, так что пока все это не более чем красивая декларация. Ведь даже если повысить заработную плату, не все русские готовы будут пойти на стройку: Москва — это офисный город, а стройка сопряжена с постоянным тяжелым физическим трудом. Так что, помимо всего прочего, необходима разработка и грамотных инструментов, чтобы заинтересовать россиян, — считает Коренев. — Тем не менее я верю, что в более дальней перспективе пожелание Бочкарева сбудется, но точно не сейчас».

Экономист посчитал заявление вице-мэра попыткой порадовать москвичей, уставших от засилья мигрантов. Однако, по его мнению, ни у страны, ни у города на данный момент нет ресурсов для реализации этого предложения.

В сентябре вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил, что на тот момент в столице не хватало около 200 тысяч трудовых мигрантов. Среди негативных последствий положения он назвал рост стоимости услуг.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Это связано с ростом количества преступлений, совершаемых приезжими на заработки в Россию. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России, — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Отмечается, что предложение СК обусловлено ростом преступлений, совершаемых трудовыми мигрантами. Это порождает социальную напряжённость и обострение криминогенной ситуации в России. Согласно статистике, за первое полугодие 2021 года приезжие совершили почти 19 тысяч преступлений, тогда как за шесть месяцев 2020 года более 17 тысяч. При этом отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность.

Как ранее отмечал Бастрыкин, геномная регистрация позволит снизить число подобных преступлений. Сейчас, по его словам, миграцию регулируют сотни нормативных актов, создавая довольно запутанную нормативную базу. В связи с этим необходимо кодифицировать миграционное законодательство, прописав в новом нормативном акте все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на трудовую деятельность.

Помимо преподавания мигрантам основ русского языка, следует ввести для них курсы по истории России. Это необходимо, чтобы они не воспринимали РФ как чужое государство. С такой инициативой выступил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов, сообщает РИА Новости.

Мы бы предложили для них проводить краткий курс истории России, потому что та молодёжь, которой 25–30 лет, русский язык не изучала, и понятия общности советской, как у нас, у неё уже нет, — сказал он.

По словам муфтия, молодым мигрантам нужно дать понять, что страна, в которую они въезжают, — «не чужое, не враждебное вам государство».

Ранее в МВД разработали законопроект, который обязывает всех прибывающих в Россию трудовых мигрантов проходить процедуру дактилоскопии. Эта мера может коснуться также всех иностранцев, которые въезжают в страну на срок более 90 дней и лиц, желающих приобрести гражданство РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин, в свою очередь, предлагал прописать в законодательстве обязательную ДНК-регистрацию мигрантов. Эксперты сочли такую меру избыточной и слишком дорогостоящей.

Идея о разработке плана по отказу от строителей-мигрантов, предложенная московскими властями, должна быть принята и в других регионах и отраслях. Такое мнение высказал руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

«В Москве осознали, что на стройках можно обойтись без мигрантов, если использовать современную технику и поднять зарплату местным, — заявил Миронов. — Мы предлагаем поступать так же во всех регионах и отраслях».