Туристки в купальниках в крымском кафе возмутили россиян

«Что в этом ужасного? На берегу очень много забегаловок, зашел, купил и вышел. Дайте хоть на море телу подышать», «Идите лесом. Люди кайфуют. И правильно делают. На отдыхе это нормально», «Вообще-то в кафе на пляжах по всему миру всегда так!» — выразили свою позицию подписчики.