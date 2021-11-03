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Туристки в купальниках в крымском кафе возмутили россиян

Елена Прошина
1 час назад

В Крыму туристки решили посетить кафе в одних купальниках, чем возмутили остальных гостей заведения и пользователей сети. Видео инцидента выложил автор блога о путешествиях TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристки в купальниках в крымском кафе возмутили россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованных кадрах две женщины в бикини, сланцах и ярких панамках стоят у стойки раздачи еды в столовой.

«Заметил в Крыму, что люди часто заходят в кафе в купальниках. Почему-то они считают это нормальным. А что думаете вы?» — с такой подписью автор опубликовал ролик.

Подписчики канала негативно оценили внешний вид россиянок.

«Представляю, как противно местным жителям несколько месяцев в году смотреть на таких туристов», «Это отсутствие воспитания», «Эти люди не уважают ни себя, ни окружающих», «Неужели сложно накинуть на себя что-нибудь?», «От таких картин аппетит пропадает», — написали пользователи.

Однако нашлись и те, кто решил вступиться за откровенно одетых девушек.

«Что в этом ужасного? На берегу очень много забегаловок, зашел, купил и вышел. Дайте хоть на море телу подышать», «Идите лесом. Люди кайфуют. И правильно делают. На отдыхе это нормально», «Вообще-то в кафе на пляжах по всему миру всегда так!» — выразили свою позицию подписчики.

Ранее в сентябре пассажирка появилась в купальнике в аэропорту, чем вызвала бурные обсуждения у пользователей сети. Так, она появилась в аэровокзале в раздельном зеленом купальнике с небольшой сумкой и рюкзаком. Отмечается, что в то же время девушка использовала средства индивидуальной защиты от коронавируса.
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