Туристки в купальниках в крымском кафе возмутили россиян

В Крыму туристки решили посетить кафе в одних купальниках, чем возмутили остальных гостей заведения и пользователей сети. Видео инцидента выложил автор блога о путешествиях TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».
На опубликованных кадрах две женщины в бикини, сланцах и ярких панамках стоят у стойки раздачи еды в столовой.
«Заметил в Крыму, что люди часто заходят в кафе в купальниках. Почему-то они считают это нормальным. А что думаете вы?» — с такой подписью автор опубликовал ролик.
Подписчики канала негативно оценили внешний вид россиянок.
«Представляю, как противно местным жителям несколько месяцев в году смотреть на таких туристов», «Это отсутствие воспитания», «Эти люди не уважают ни себя, ни окружающих», «Неужели сложно накинуть на себя что-нибудь?», «От таких картин аппетит пропадает», — написали пользователи.
Однако нашлись и те, кто решил вступиться за откровенно одетых девушек.
«Что в этом ужасного? На берегу очень много забегаловок, зашел, купил и вышел. Дайте хоть на море телу подышать», «Идите лесом. Люди кайфуют. И правильно делают. На отдыхе это нормально», «Вообще-то в кафе на пляжах по всему миру всегда так!» — выразили свою позицию подписчики.