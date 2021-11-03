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The Lancet признал высокую эффективность «Спутника Лайт»

Елена Прошина
15 минут назад

Журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорится о высокой эффективности российской вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

The Lancet оценил эффективность «Спутника Лайт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«РФПИ объявляет о новой публикации Центра имени Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования», - сказано в сообщении фонда.

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