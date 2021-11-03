Пока вы спали: бомбы в Донбассе и новые санкции против РФ

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Донбасс взрывают информационными бомбами

Москва и Киев опровергли сообщения американских изданий о концентрации российских войск у границ Украины. При этом на Украине назвали их «элементом информационно-психологических действий», то есть информационной войны, пишет «Независимая газета».

Также издание обратило внимание на ротацию украинских войск в Донбассе и назначение бывшего лидера запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрия Яроша советником главнокомандующего ВСУ. Ярош ранее формировал национальные батальоны в Донбассе и требовал работать «на полное уничтожение врага».

Киев потребовал санкций против России из-за поставок газа в Молдавию

Уступки России на переговорах о новом газовом контракте с Молдавией должны стать основанием для санкций против «Северного потока – 2». Россия намеренно уменьшает транзит газа по украинской территории, чтобы вынудить Европу сертифицировать новый газопровод. Об этом, по данным Независимой газеты» заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

При этом, благодаря заключенному контракту на поставки газа, заработали турбины на Молдавской ГРЭС. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что мощности станции достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией не только Молдавию, но и Украину.

Эксперты назвали самые популярные подержанные авто в России

Цены на автомашины с пробегом за год взлетели почти наполовину. А эксперты отмечают, что дешеветь машины в ближайшее время не будут из-за беспрецедентного спроса и ограниченного предложения, пишет News.ru.

Участники рынка отметили, что наиболее востребованными автомобилями с пробегом у россиян являются LADA Priora, LADA Granta, LADA Kalina, Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Vesta, Toyota Corolla и LADA 2114 Samara.

В России пересчитают доходы и сбережения граждан

В марте следующего года будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям россиян за 2018–2020 годы. Минэкономразвия предстоит обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей благосостояния, поэтому планируется изменить методику подсчета, сообщают «Известия».

В Росстате отметили, что при оценке платных услуг теперь будут учитывать доходы самозанятых, каршеринг, курьерскую доставку, фитнес-центры, данные об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах. При расчете трат россиян предлагается учитывать данные контрольно-кассовой техники и результаты переписи малого бизнеса. А для оценки сбережений — сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах физлиц.

Европа готовит новые санкции для Лукашенко

На фоне миграционного приграничного кризиса, в котором ЕС обвиняет президента Белоруссии Александра Лукашенко, против страны уже в ноябре может быть принят пятый пакет санкций, пишет «Независимая газета».