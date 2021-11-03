Врач рассказал о главной ошибке вакцинированных

Рост заболеваемости коронавирусом на фоне активной прививочной кампании связан с заблуждением вакцинированных людей, которые считают, что прививка полностью защищает их от заражения. Как заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Сантьяго Мас-Кома в разговоре с «Лентой.ру», после вакцинации люди перестают соблюдать меры безопасности.

По словам профессора, вакцинированные реже используют маски, не соблюдают социальную дистанцию и становятся менее осторожными в местах скопления людей. При этом с наступлением холодов риски люди начнут проводить в закрытых помещениях вроде ресторанов и баров больше времени, что увеличивает риск заражения.

Мас-Кома объяснил, что антитела после вакцинации остаются в организме на срок от 4 до 6 месяцев. Клетки памяти также способны распознавать коронавирус, однако высокая заразность «дельта»-штамма и способность быстро инфицировать организм не позволяют вовремя начать выработку антител.

Профессор отметил, что есть и хорошая новость — за последние месяцы ученые не обнаружили более заразных штаммов вируса.

«Поэтому на данный момент я не вижу рисков возникновения ещё одной большой волны заболеваемости, но, конечно, число случаев будет продолжать расти, если люди не поймут, что эта пандемия далека от завершения и что необходимо соблюдать индивидуальные меры, чтобы избежать заражения», — заключил эксперт.