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BMJ: третья фаза испытаний вакцины Pfizer была сфабрикована

Британский научный журнал BMJ пишет о частичной фальсификации результатов третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса Pfizer. Журнал ссылается на рассказ бывшей сотрудницы компании Ventavia Research Group Брук Дженсон, проводившей испытания вакцины. Она предоставила журналистам документы, подтверждающие ошибки в управлении лабораторией, испытывавшей препарат, нарушения, касающиеся безопасности участников исследования, проблемы с вводом данных о тяжелых побочных эффектах, нехватку персонала, ненадлежащее наблюдение за пациентами. По словам Дженсон, фальсификации данных с целью достижения нужного результата открыто обсуждались на внутренних совещаниях компании.

Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как работает тест, с помощью которого можно определить, действительно ли человек сделал прививку от COVID-19. По словам ученого, все просто - о вакцинации свидетельствуют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который доставляет в клетки фрагмент генетического материала SARS-CoV-2: в частности, закодированную информацию о структуре S-белка шипа коронавируса. "Первый компонент "Спутника V" сделан на основе Ad26, который крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента", - объяснил в интервью газете "Известия" Гинцбург.

В Москве пройдет второй розыгрыш квартир среди вакцинированных от COVID-19

В Москве среди участников акции "Вакцина — твой ключ к здоровью!" разыграют две квартиры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. "3 ноября пройдет очередной розыгрыш квартир в рамках акции "Вакцина — твой ключ к здоровью!"", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего для жителей столицы подготовлено 10 однокомнатных квартир. В прямом эфире телеканала "Москва 24" объявят двух победителей. Квартиры будут разыгрываться среди тех, кто сделал прививку или прошел повторную вакцинацию в период с 25 по 31 октября.

Новая вспышка заболеваемости COVD-19 произошла в Китае

В Китае произошла новая вспышка заболеваемости COVID-19, известно о 93 новых случаях заражения внутри страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР. По данным ведомства, инфекция в последние дни распространяется на севере и северо-востоке Китая, в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия. По сообщениям властей, меры пока не приносят должного результата, и заболеваемость продолжает расти.

В США разрешили вакцинировать детей от коронавируса