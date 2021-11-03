Россиянин пожаловался на алчных торгашей в Абхазии

Российский турист Алексей Кутовой побывал в Абхазии и пожаловался на «алчных торгашей», которые предлагают за деньги сфотографироваться с птицами и животными. Свое мнение он высказал в блоге на «Яндекс.Дзен».

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«Как же надоели эти "бизнесмены", эксплуатирующие птичек и других животных на курортах! Мучают бедных зверушек, лишь бы заработать денег на отдыхающих», — заявил путешественник.

Турист отметил, что в России раньше подобный «бизнес» никак не регулировался и был распространен в Крыму и Сочи. Сейчас же предложений сфотографироваться с «питонами, орлами, голубями и обезьянами» на российских курортах стало меньше.

«Но в Абхазии полно по-прежнему. Туда российские законы не дошли. Это ж "независимая Республика"», — написал блогер.

Также путешественник обвинил в происходящем несознательных туристов, которые не думая поддерживают «плохое дело» и продолжают фотографироваться с измученными животными.