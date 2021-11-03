Бездомных в России обучат маркетингу

Российская образовательная платформа Qmarketing Academy намерена организовать курсы по маркетингу и веб-дизайну для клиентов благотворительной организации «Ночлежка». Об этом пишет «Лента.ру».

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Проект, который рассчитан на срок от трех до шести месяцев, позволит бывшим и нынешним подопечным «Ночлежки» в Москве и Санкт-Петербурге пройти обучение, получить диплом, составить резюме и подготовиться к собеседованию.

Перед началом курса учащиеся проконсультируются у специалистов по профориентации. Задания бездомные смогут выполнять на компьютерах организации, а проверять их будут кураторы.

Организаторы проекта отметили, что 12% тех, кто обращаются в «Ночлежку», имеют высшее или неполное высшее образование, а 60% — среднее или среднее профессиональное. При этом проблему с поиском работы усугубила пандемия коронавируса.

«Количество бездомных в России, особенно во время пандемии, сильно выросло. Большинство из них потеряли работу, потому что часть оффлайн-профессий, которые ранее были востребованными, утратили свою ценность или полностью перешли в онлайн», - пояснил основатель Qmarketing Academy Роман Кумар Виас.