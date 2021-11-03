Жители Москвы нашли способ посещать рестораны даже в нерабочие дни: они начали снимать номера в отелях, при которых работают рестораны. Об этом рассказали «Ведомости».

Нерабочие дни, введенные в Москве из-за ситуации с коронавирусом, продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановили работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Рестораны и кафе в этот период могут работать на вынос и доставку. При этом работа столовых на предприятиях и ресторанов в гостиницах не ограничивается при условии, что туда не могут попасть посторонние.

«Ведомости» отмечают, что этим послаблением для ресторанов и воспользовались москвичи.

Представитель гостиничной сети Ассor рассказал газете, что около трети постояльцев пятизвездочного отеля Movenpick Moscow Taganskaya – жители столицы. Он отметил, что постояльцы гостиницы могут посещать ресторан Shagal, а также получить завтрак в номер. До нерабочих дней гостями отеля были в основном бизнесмены из других регионов.

Издание выяснило, что похожая ситуация сложилась и в подмосковных отелях. В основном они заняты местными жителями и москвичами, а загрузка таких гостиниц в нерабочую неделю составила почти сто процентов.