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Куда можно попасть без QR-кода в нерабочие дни

Алиса Селезнёва
49 минут назад

Продуктовые магазины, аптеки, транспорт, религиозные учреждения, парки и выставки. Куда в период нерабочих дней пустят россиян, не сделавших прививку или не переболевших коронавирусом, разбиралось издание «Лайф».

Куда можно попасть без QR-кода в нерабочие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября.

В ряде регионов введены ограничения на посещения музеев, театров, фитнесс-клубов, непродуктовых магазинов. Туда пускают только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.

По данным «Лайф», несмотря на введенные ограничения, без QR-кодов можно воспользоваться общественным транспортом. Также без ограничений работают аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы.

Без предъявления QR-кода можно попасть и в продуктовые магазины, на автозаправки, а также магазины, в которых нет зала обслуживания, в том числе и пункты выдачи заказов интернет-магазинов.

При этом из заведений общепита, которые можно будет посещать без QR-кода, остались только производственные столовые, а также расположенные на вокзалах и в аэропортах точки питания.

Без проверки QR-кода можно посетить театральные постановки, где собирается меньше чем сто зрителей, небольшие выставочные залы, а также картинные галереи. Для посещения всеми желающими открыты и загородные усадьбы и парки, а также выставки, организованные на свежем воздухе.

Без QR-кода можно прийти в православные храмы и церкви, католические, лютеранские кирхи, методистские церкви, буддийские дацаны, мечети и синагоги. По-прежнему QR-коды не проверяют на станциях технического обслуживания автомобилей, в судах, почтовых отделениях и в филиалах банков. При этом вне зависимости от наличия или отсутствия QR-кода россияне обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Общество,Владимир Путин,Почта России,
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