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Российских бездомных захотели обучить маркетингу

Lenta.ru
1 час назад

Команда российской образовательной платформы Qmarketing Academy захотела запустить курсы по маркетингу и веб-дизайну для клиентов благотворительной организации «Ночлежка». Таким способом бездомные смогут освоить профессию и получить возможность трудоустройства. Об этом говорится в материалах, поступивших в распоряжение «Ленты.ру».

Российских бездомных захотели обучить маркетингу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В проекте смогут принять участие бывшие и нынешние подопечные «Ночлежки» в Москве и Санкт-Петербурге. Программу обучения, которая рассчитана на срок от трех до шести месяцев, адаптировали для бездомных — при работе с ними необходима специальная подготовка. Перед началом курса учащиеся проконсультируются у специалистов по профориентации. Они смогут выполнять задания на компьютерах организации, а проверять их будут кураторы.

После обучения участники получат диплом, смогут составить резюме и подготовиться к собеседованию. По словам организаторов проекта, 12 процентов тех, кто обращаются в «Ночлежку», имеют высшее или неполное высшее образование, а 60 процентов — среднее или среднее профессиональное. Однако они не могут найти работу, ситуацию усугубила и пандемия коронавируса.

«Количество бездомных в России, особенно во время пандемии, сильно выросло. Большинство из них потеряли работу, потому что часть оффлайн-профессий, которые ранее были востребованными, утратили свою ценность или полностью перешли в онлайн», –– отметил основатель Qmarketing Academy Роман Кумар Виас.

В июле 2021 года вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», а Минстрою — подумать о возможности постановки бездомных в очередь на социальный наем жилья. Власти захотели обсудить возможность создания комплекса мер для профилактики бездомности и оказания таким гражданам помощи.

Общество,Татьяна Голикова,Минстрой,Минтруд,МВД,Lenta.ru,
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