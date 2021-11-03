Работающих в костюмах «Игры в кальмара» курьеров ресторана сняли на видео

«Просто было нелогично не сделать с точки зрения маркетинга что-то с этой историей. Потому что, когда сериал, когда инфоповод на хайпе и про него все говорят, конечно же, компании, которые успевают придумать что-то интересное в рамках этой истории, они получают какую-то эффективность с точки зрения охвата, вирусности» - поделился директор компании по маркетингу Станислав Колосков.