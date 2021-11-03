Регионы РФ начали закрывать алкомаркеты в локдаун

В Хабаровском крае из-за ухудшения обстановки по коронавирусу временно приостановят работу алкомаркеты, торговые центры, а также развлекательные и культурные организации. Общепит будет работать только с доставкой и на вынос.

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«С 4 по 12 ноября в крупных городах края и Хабаровском районе закрываются торговые центры непродовольственных товаров, развлекательные, культурные объекты. Предприятия косметических и бытовых услуг, общепит работает только на вынос и доставку, алкомаркеты закрываются», — сообщает пресс-служба областного правительства.

В регионе с 13 ноября вводят QR-коды о вакцинации в торговых центрах, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах. Также будут проверять QR-коды в междугороднем общественном транспорте, пишет Life.