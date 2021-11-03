РФ запретила ввоз лимонов из Турции из-за пестицидов

Роспотребнадзор нашел в лимонах, которые завозят в Россию из Турции, хлорпирифос. Ввоз цитруса на территорию РФ приостановлен. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

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Известно, что этот же пестицид был найден в мандаринах, которые также везли из Турции. Концентрация хлорпирифоса, как указано в публикации, превышает максимально допустимый уровень.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека официально приостановила ввоз данной пищевой продукции на территорию России, чтобы предотвратить массовое отравления среди населения. Запрет начнет действовать с 3 ноября.

В Роспотребнадзоре пообещали начать проверку лимонов, которые уже попали в Россию. Указанная продукция должна быть изъята из оборота.