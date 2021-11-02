Оголившуюся у Кремля блогершу наказали

Блогершу, сделавшую фотографии с оголенными ягодицами на фоне Кремля, арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщил «RT на русском» в своем Telegram-канале.

Фото: соцсети соцсети

Информацию подтвердила и сама девушка, оказавшаяся актрисой фильмов для взрослых и известная в данном кругу под псевдонимом Rita Fox.

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«Всем привет. Новости такие: все-таки меня посадили на 14 суток. Понесу наказание за вынесенный мне приговор — мелкое хулиганство», — написала в своем Telegram-канале блогерша.

При этом девушка знала о возможных последствиях за подобного рода снимки, но посчитала, что «это того стоит».

Ранее в группе UNEWS.PRO в «ВКонтакте» сообщали, что жалобы на фотографии блогерши подали в интернет-приемную ГУ МВД по Москве «десятки возмущенных горожан».

Подобные дела в последнее время в России стали частой практикой. Так, в конце сентября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев с подругой Анастасией Чистовой, на которой была надета полицейская куртка, запечатлели на фоне храма Василия Блаженного «половой акт». За провокационный снимок с подписью «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить» пару приговорили к 10 месяцам колонии. После этого, 23 октября, в Москве возбудили дело в отношении 22-летней девушки-блогера Лолиты Богдановой (Lola Bunny), обнажившей в видеоролике грудь на фоне все того же храма. Окончательный приговор по ее делу пока неизвестен. На данный момент Богданова находится под подпиской о невыезде, ей грозит до одного года лишения свободы.

Последний случай произошел 30 октября в Санкт-Петербурге. Там возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 30-летней петербурженки за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Суд не назначил ей никакой меры пресечения.