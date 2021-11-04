Курьеры с QR-кодом появились в России

На "Авито" в разных городах России опубликованы вакансии курьера с сертификатом о вакцинации, который готов сходить в заведение за счет клиента, чтобы принести ему напитки, еду и необходимые покупки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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Систему кодов для прохода в общественные места к началу ноября ввели практически все российские регионы. Так называемые QR-курьеры помогают тем, кто пока не успел или не захотел привиться. Услуга стоит в среднем 300–500 рублей. Однако при небольшой доплате QR-курьеры обещают приехать на собственном автомобиле. В Telegram-канале "Тюмень N1" опубликовано подобное объявление.

"Услуга от курьера, прошедшего все круги вакцинации и имеющего сертификат с QR-кодом. Данный сертификат зарегистрирован на Госуслугах. Могу посещать любые заведения, с возможностью сделать покупки за вас... Ограничения отсутствуют", - говорится в тексте.