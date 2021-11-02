Россиянам рассказали об ошибках при самолечении COVID

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру» назвал смертельно опасные ошибки при самолечении коронавирусной инфекции. Главными из них являются доверие к ПЦР-тестам и прием препаратов без назначения.
«Если после изначального контакта с вирусом прошло достаточное количество времени, начали развиваться первые симптомы, коронавирус на ПЦР можно и не поймать, потому что он уже ушел из слизистых носа в легкие», — приводятся в материале слова Кондрахина.
По его словам, в случаях, когда мазок отрицательный, но наблюдаются озноб, температура и общее ухудшение самочувствия необходимо вызвать врача, а не начинать самолечение и прием антибиотиков.
«В первую очередь, они снижают защитные силы организма. Антибиотик помимо прочего убивает и живые микроорганизмы в кишечнике, которые нужны. Происходит нарушение иммунного ответа. Плюс, если применить препарат неправильно, может развиться такое заболевание, как антибиотик-ассоциированная диарея. В отсутствии грамотного лечения она может приводить к смерти. Конечно, у препаратов этой группы есть своя ниша в лечении коронавируса, но решать вопрос об их назначении должен врач».
Он отметил, что также нельзя бесконтрольно принимать препараты биологического ряда. В частности, «Актемру». Еще одна опасность, по мнению врача, заключатся в самостоятельном поднятии своего иммунитет. Подобные попытки без наблюдения медиков способны привести к острому респираторному дистресс-синдрому и цитокиновому шторму — смертельно опасному состоянию.
«Последнее — это мощная реакция организма на вирусную инфекцию. Так что, если мы будем стимулировать иммунитет еще сильнее, вероятность возникновения цитокинового шторма довольно высока. Также бесполезны витаминные комплексы. Как минимум, они не смогут остановить болезнь или улучшить состояние. А витамин Е, например, может еще и ухудшить состояние легких за счет участия в реакциях, происходящих в этом органе. Поэтому, пока не наступит полное выздоровление, витамины тоже лучше не принимать».
К осложнениям при неверном приеме при коронавирусе также могут привести парацетамол, ибупрофен, аспирин и анальгин, подчеркнул Кондрахин.