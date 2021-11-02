Россиянам рассказали об ошибках при самолечении COVID

«Последнее — это мощная реакция организма на вирусную инфекцию. Так что, если мы будем стимулировать иммунитет еще сильнее, вероятность возникновения цитокинового шторма довольно высока. Также бесполезны витаминные комплексы. Как минимум, они не смогут остановить болезнь или улучшить состояние. А витамин Е, например, может еще и ухудшить состояние легких за счет участия в реакциях, происходящих в этом органе. Поэтому, пока не наступит полное выздоровление, витамины тоже лучше не принимать».