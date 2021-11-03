20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: способы борьбы с пьяной ездой

Ужесточение наказаний за езду в нетрезвом виде для водителей и их пассажиров поможет сократить смертность на российских дорогах и решить проблему пьяного вождения, считает общественник Дмитрий Давыдов.

В проекте «20 идей по развитию России» Давыдов обращает внимание, что по статистике ГИБДД почти каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие в 2020 году было совершено с участием водителей с признаками опьянения. Из-за нетрезвых водителей погибли 4 438 человек – это 28% от общего числа смертей на российских дорогах. Еще 24 809 человек получили травмы.

По мнению общественника, действующее законодательство далеко не всегда является сдерживающим фактором для желающих сесть за руль в нетрезвом виде. Для решения этой проблемы автор «20 идей» предлагает серьезно ужесточить наказание за нетрезвое вождение, переняв опыт Японии, где ответственность за езду в пьяном виде несет не только водитель, но и севшие с ним в машину пассажиры.

Давыдов предлагает увеличить размер штрафа и срока лишения прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. К примеру, за нарушение, не содержащее уголовно-наказуемого деяния, сумма штрафа должна составлять 100 тысяч рублей вместо нынешних 30 тысяч рублей. При этом срок лишения водительских прав увеличивается с полутора-двух лет до трех.

Такое же наказание общественник предлагает установить за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю.

Если нетрезвый водитель не имеет водительского удостоверения, ему будет грозить административный арест сроком до 30 дней и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Автор «20 идей» также заявляет о необходимости привлекать к ответственности пассажиров транспортного средства, управляемого водителем в состоянии опьянения, независимо от того, был ли сам пассажир пьян или нет. Действующим законодательством наказание для пассажиров нетрезвых водителей не предусмотрено.

По мнению Давыдова, ввести такую меру необходимо, так как севшие в машину к нетрезвому водителю лица тем самым осознанно подвергают свою жизнь и здоровье опасности, одобряют и поощряют правонарушение и сами становятся соучастниками преступления, исходя из моральных принципов.

При этом пассажиры общественного транспорта и такси должны иметь способ избежать наказания, поскольку они могут и не подозревать, что водитель транспортного средства сел за руль нетрезвым.

По словам общественника, привлекая к ответственности пассажиров, государство будет мотивировать их убеждать водителей воздерживаться от употребления опьяняющих веществ за рулем и от самой езды в нетрезвом виде, а также заставит убеждаться в трезвости водителя перед поездкой, что приведет к уменьшению случаев незаконной и опасной пьяной езды.

«Столь радикальные методы борьбы с пьянством на дорогах могут оказаться слишком суровыми для россиян, но очевиден тот факт, что необходимо предпринять определенные меры», - говорит Дмитрий Давыдов.