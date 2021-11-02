Штраф до 250 тысяч: что запрещено бросать в мусорный контейнер

«За несоблюдение требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировке, размещении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей», — добавил юрист.