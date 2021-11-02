Штраф до 250 тысяч: что запрещено бросать в мусорный контейнер

Ряд категорий отходов запрещено выбрасывать в установленные во дворах жилых домов мусорные контейнеры, сообщил юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов, пишет «Прайм».
По словам Иванова, к запрещенному для выбрасывания в бытовые контейнеры мусору относятся горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы (мебель), снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, автошины, имедицинские отходы.
Также выбрасывать мусор, который может причинить вред жизни и здоровью работников коммунальных служб, повредить контейнеры и перевозящие отходы автомобили.
«За несоблюдение требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировке, размещении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей», — добавил юрист.
Он также напомнил, что крупногабаритные отходы можно выбросить в бункеры, на контейнерных площадках, или отвезти на специальные площадки для складирования крупногабаритных отходов.