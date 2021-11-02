Машков рассказал, с какими людьми ему не по пути

Актер и режиссер, художественный руководитель Московскоого театра Олега Табакова Владимир Машков в интервью Надежде Стрелец рассказал, с какими людьми он не будет иметь дела, а также о том, какие женщины ему нравятся.

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"С паникерами, истериками, просто людьми недовольными не только всем, но, прежде всего, как я понимаю, собой и перекладывающими это на весь мир, на окружающих людей, - я не с ними и никогда не буду", - сказал Машков.

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Также, по его словам, ему не по пути с теми, кто "будет утрачивать само понимание, что он человек", а также с теми, кто даже на уровне интуитивных ощущений "ведет к злу".

Машков также рассказал, какие женщины ему нравятся сейчас. В одном из своих ранних интервью 1990-х годов, отрывок из которого был показан в ходе интервью, он говорил, что ему нравятся страстные женщины.

"К этому еще большой список можно добавить: понимание, женственность. теплота, эмоциональность, чувственность, юмор - какими и должны быть девушки, женщины: тонко чувствующие и понимающие иногда больше, чем ты сам, потому что у них чувства глубже и сильнее", - пояснил актер.

Он отметил, что женщины острее, глубже чувствуют любовь, предательство, горе и одиночество. По словам Машкова, поэтому именно женщины ведут мужчин в театр. Актер утвердительно ответил на вопрос, помогает ли ему созданный им образ брутального мужчины в работе, если театральные и кинозрители в основном женщины.

Актер довольно резко отреагировал на вопрос об интервью актрисы Елены Прокловой, которая рассказала о своих отношениях с Олегом Табаковым.

"Я не слышал ничего такого, ни про какие отношения. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Я на некоторые вещи даже психофизически могу не обратить внимания", - заявил Машков под скептическим взглядом Надежды Стрелец.