Россиян стали чаще обманывать от имени полицейских

Количество звонков от злоумышленников, которые представляются полицейскими и сотрудниками Следственного комитета, за осень 2021 года выросло в 10 раз по сравнению с январем-февралем. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

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Мошенники обращаются к жертвам по имени и фамилии, а для убедительности в разговоре используют юридические термины. При этом злоумышленники в ходе звонка могут предлагать записать их ФИО и номер жетона — якобы это понадобится в ходе дальнейшего общения.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что злоумышленники стали комбинировать схемы обмана. Сперва человеку звонит якобы сотрудник банка, а уже через некоторое время с тем же человеком связывается «правоохранитель», который сообщает, что зафиксировал звонок от преступников и предлагает помочь следствию.

После жертву убеждают сообщить конфиденциальную информацию или же перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы якобы защитить их от кражи.