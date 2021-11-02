Россиян стали чаще обманывать от имени полицейских

Количество звонков от злоумышленников, которые представляются полицейскими и сотрудниками Следственного комитета, за осень 2021 года выросло в 10 раз по сравнению с январем-февралем. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».
Мошенники обращаются к жертвам по имени и фамилии, а для убедительности в разговоре используют юридические термины. При этом злоумышленники в ходе звонка могут предлагать записать их ФИО и номер жетона — якобы это понадобится в ходе дальнейшего общения.
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что злоумышленники стали комбинировать схемы обмана. Сперва человеку звонит якобы сотрудник банка, а уже через некоторое время с тем же человеком связывается «правоохранитель», который сообщает, что зафиксировал звонок от преступников и предлагает помочь следствию.
После жертву убеждают сообщить конфиденциальную информацию или же перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы якобы защитить их от кражи.
Год назад жалобы на подобные звонки фиксировались единично. Однако, как отмечает аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев, сейчас часть мошеннических группировок основательно заняли «нишу»