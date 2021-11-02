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Вузами разрешили не возвращаться к очному обучению

Вероника Полынина
32 минуты назад

Министерство образования и науки России разрешило высшим учебным заведениям не возвращаться к очному обучению по окончании нерабочих дней.

Вузами разрешили не возвращаться к очному обучению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передает РИА «Новости», с 8 ноября вузам и научным организациям разрешено проводить обучение в удаленном формате или в виде самостоятельной работы.

Кроме того, Минобрнауки разрешило проводить сессии дистанционно.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября.

Общество,Владимир Путин,Минобрнауки,
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