Вузами разрешили не возвращаться к очному обучению

Министерство образования и науки России разрешило высшим учебным заведениям не возвращаться к очному обучению по окончании нерабочих дней.

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Как передает РИА «Новости», с 8 ноября вузам и научным организациям разрешено проводить обучение в удаленном формате или в виде самостоятельной работы.

Кроме того, Минобрнауки разрешило проводить сессии дистанционно.