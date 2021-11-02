Что делать, если тест на коронавирус положительный

В России день за днем увеличивается число заболевших коронавирусом. Суточный прирост составляет порядка 40 тыс. человек. «Рамблер» разобрался, как поступать тем, кто попал в это число и получил положительный результат ПЦР-теста.

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Самоизоляция

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В первую очередь при положительном тесте на ковид необходимо соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней. Карантин необходим даже в том случае, когда пациент болеет бессимптомно. Вернуться к привычному образу жизни можно только после получения отрицательного ПЦР-теста.

Кроме того, во время болезни уйти на обязательный карантин придется и родственникам, проживающим на одной территории с заболевшим. Отмечается, что тесты им не делают: в случае появления симптомов ОРВИ или самого COVID-19 необходимо вызвать врача, который проведет тест на дому.

Во время самоизоляции больной должен общаться с остальными домочадцами в одноразовой маске и по возможности занять отдельную комнату.

Лечение

Эксперты уверяют, что обращаться к врачам необходимо всем, кто получил положительный результат теста, независимо от наличия симптомов.

В случае нетяжелого течения болезни врачи будут лечить пациента на дому. При наличии показаний или ухудшении состояния отправят на компьютерную томографию или госпитализируют. При этом больной всегда может вызвать скорую помощь, если почувствует себя плохо.

Лекарства либо выдает доктор, либо пациент получает их при посещении амбулаторного КТ-центра. Необходимые препараты выдаются пациентам, у которых есть клинические проявления болезни, бесплатно.

Пенсионеры и дети

Если заболевание подтвердилось у пожилого человека, которому не на кого рассчитывать из родственников, он может обратиться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09. Специалисты помогут с решением большинства бытовых вопросов, будь то оформление больничного листа или доставка продуктов и лекарств на дом. Вместе с тем пациенту старшего возраста могут предложить лечение в обсерваторе под наблюдением специалистов.

Близкие, которые решили помогать заболевшему пожилому человеку самостоятельно, могут оформить официальный больничный, чтобы находиться вместе с больным на самоизоляции.