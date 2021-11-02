В Петербурге введут QR-коды для переболевших COVID

Жители Санкт-Петербурга, которые перенесли коронавирус и не обращались к врачу, могут подтвердить наличие антител ПЦР- или антиген-тестом и получить QR-коды. Как сообщает «Фонтанка», об этом заявил глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

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По словам чиновника, в качестве подтверждения перенесенного заболевания не будут приниматься справки о наличии в крови антител – потребуются именно результаты вышеуказанных тестов. Справки необходимо передать на рассмотрение в ближайшую поликлинику, где комиссия рассмотрит разрешение на выдачу QR-кода.

«Если комиссия посчитает, что представленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесённое заболевание, то информация об этом пациенте будет внесена в федеральный регистр», — заявил Лисовец.

О возможности получить QR-коды для тех, кто переболел неофициально, власти города сообщили еще 20 октября, но жители города пожаловались на отказы со стороны поликлиник. В комздраве обещали отправить по этому поводу письма в районы.