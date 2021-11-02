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Эрнст рассказал о последнем разговоре с Кирилловым

Lenta.ru
35 минут назад

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о последнем разговоре с российским диктором Игорем Кирилловым, который состоялся за три дня до смерти ведущего. Они обсуждали полет киноэкипажа Первого канала и грядущий юбилей ведущего. Об этом сообщает издание News.Ru.

Эрнст рассказал о последнем разговоре с Кирилловым
Фото: ТАССТАСС

«В последний раз общались за три дня до смерти, он обшучивал свое состояние. Обсуждали полет киноэкипажа и то, как будем отмечать 90-летие», — поделился Эрнст во время прощания с диктором.

Глава Первого канала также отметил, что Кириллов «мог забронзоветь». Однако он, по словам Эрнста, оставался простым в общении человеком и сохранял чувство юмора. К примеру, когда его называли мэтром, отвечал, что он метр 83, имея в виду свой рост.

Церемония прощания с Кирилловым прошла во вторник, 2 ноября, на Новодевичьем кладбище в Москве. О смерти Игоря Кириллова стало известно утром 30 октября. Диктор скончался на 90-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей.

Игорь Кириллов начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 год он возглавлял дикторский отдел на Первом канале. Ведущий также с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

Общество,Игорь Кириллов,Константин Эрнст,
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