Умер старейший в России ветеран ВОВ

Старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев умер в Северной Осетии . Об этом написал глава республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook .

"Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории", - говорится в сообщении.

Тимофей Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу встретил в Австрии. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г."