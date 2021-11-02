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В России решили оставить систему QR-кодов после нерабочих дней

Алиса Селезнёва
26 минут назад

Власти Псковской и Мурманской областей намерены оставить QR-коды для посещения учреждений культуры, общепита, фитнес-залов и других общественных мест и после завершения нерабочих дней. Об этом пишет ТАСС.

В России решили оставить систему QR-кодов после нерабочих дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября.

В ряде регионов введены ограничения на посещения музеев, театров и непродуктовых магазинов. Туда пускают только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, QR-коды в регионе планируется сохранить и после завершения нерабочих дней.

«С высокой вероятностью - да, мы сохраним QR-коды и после нерабочих дней», - пояснил он, подчеркнув, что ситуация требует дополнительного анализа.

В свою очередь глава Псковской области, где общее число инфицированных жителей приблизилось к 59 тыс. человек подчеркнул, что «QR-коды останутся».

«Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор», - сказал Михаил Ведерников.

Правительство Омской области приняло решение расширить перечень сфер, где необходимы QR-коды. С 4 ноября QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе необходимо будет предъявлять не только в учреждениях культуры, кинотеатрах, библиотеках, но и при посещении кафе и ресторанов, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров.

Общество,Михаил Ведерников,Владимир Путин,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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