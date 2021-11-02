«Мы здесь власть»: антиваксеры захватили ТЦ в Татарстане

Противники QR-кодов, введенных из-за роста заболеваемости коронавирусом, установили «блокпост» на входе в один из торговых центров Нижнекамска и начали пропускать посетителей без проверок. Об этом рассказал портал «Казанский репортер».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, вход в этот ТЦ был возможен только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте).

Видео дня

В соцсетях появилось видео, снятое в торговом центре противниками введенных мер.

«Мы отменили [QR-коды], мы здесь власть. <…> Мы для этого собрались, чтобы провести вас, чтобы к вам не применяли незаконные вещи», - говорила автор видео проходящим в ТЦ людям.

Вторая женщина в это время зачитывала статьи из уголовного кодекса об унижении человеческого достоинства, превышении должностных полномочий, нарушении прав и свобод человека и другие.

Во второй половине октября в России начали фиксировать рекордно высокий суточный прирост заразившихся коронавирусом. Из-за этого в стране был введен режим нерабочих дней. За последние сутки в РФ выявили 39 008 новых случаев COVID-19 и отчитались об антирекорде смертности - 1178 человек за 24 часа. Эксперты связывают такую статистику в том числе с невысокими темпами вакцинации.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказывал, что движение антипрививочников в стране не так велико: по его мнению, большинство людей не привиты от коронавируса по незнанию и их можно переубедить. По оценке Тимакова, антипрививочники составляют всего пять процентов от общего числа невакцинированных людей. Он подчеркивал, что многие люди не знают, как тяжело переносится коронавирус, и попадаются на интернет-фейки о вакцинации.

Музыкант Андрей Макаревич называл людей, выступающих против вакцинации, опасными для общества и предлагал брать с них деньги за лечение. Он напомнил, что в СССР всех детей в обязательном порядке прививали от полиомиелита и оспы, благодаря чему эти болезни удалось победить.