Еще три региона готовы продлить нерабочие дни

Власти Ульяновской, Амурской областей и Коми допустили продление нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщает РБК .

Новгородская область первой из регионов РФ решила продлить нерабочие дни до 12 ноября. На весь этот период власти планируют запретить работу торговых точек и общепита, игнорирующих систему QR-кодов. На прошлой неделе в регионе зафиксировали 1778 заболевших COVID-19 – на 22 процента больше, чем неделей ранее.