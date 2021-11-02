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Еще три региона готовы продлить нерабочие дни

Мария Иванова
57 минут назад

Власти Ульяновской, Амурской областей и Коми допустили продление нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщает РБК.

Еще три региона готовы продлить нерабочие дни
Фото: ТАССТАСС

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

Президентский указ позволяет губернаторам продлевать этот период.

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Новгородская область первой из регионов РФ решила продлить нерабочие дни до 12 ноября. На весь этот период власти планируют запретить работу торговых точек и общепита, игнорирующих систему QR-кодов. На прошлой неделе в регионе зафиксировали 1778 заболевших COVID-19 – на 22 процента больше, чем неделей ранее.

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