Еще три региона готовы продлить нерабочие дни

Власти Ульяновской, Амурской областей и Коми допустили продление нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщает РБК.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.
Президентский указ позволяет губернаторам продлевать этот период.
Новгородская область первой из регионов РФ решила продлить нерабочие дни до 12 ноября. На весь этот период власти планируют запретить работу торговых точек и общепита, игнорирующих систему QR-кодов. На прошлой неделе в регионе зафиксировали 1778 заболевших COVID-19 – на 22 процента больше, чем неделей ранее.
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