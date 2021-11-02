В российских СИЗО и колониях пройдут масштабные проверки

Общественники проверят около 20 российских колоний и изоляторов на соблюдение прав заключенных. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

По ее словам, проверка начнется с СИЗО Кирова. Следующими станут изоляторы в Республиках Марий Эл и Мордовия, и в Саратове. Меркачева отметила, что в каждом исправительном учреждении правозащитники проверят, в каких условиях живут заключенные, и выслушают их жалобы.