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В российских СИЗО и колониях пройдут масштабные проверки

Lenta.ru
1 час назад

Общественники проверят около 20 российских колоний и изоляторов на соблюдение прав заключенных. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

В российских СИЗО и колониях пройдут масштабные проверки
Фото: Марина Круглякова / КоммерсантъМарина Круглякова / Коммерсантъ

По ее словам, проверка начнется с СИЗО Кирова. Следующими станут изоляторы в Республиках Марий Эл и Мордовия, и в Саратове. Меркачева отметила, что в каждом исправительном учреждении правозащитники проверят, в каких условиях живут заключенные, и выслушают их жалобы.

«Мы проверим, за что в принципе наказывают осужденных. Нам нужно будет понять все перегибы, где они и в каком масштабе», — пояснила собеседница радиостанции.

Она пояснила, что вместе с Минюстом общественники готовят обновленные правила внутреннего распорядка, которые позволят усовершенствовать пенитенциарную систему.

Общество,Минюст РФ,ФСИН,
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