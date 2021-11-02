Россияне оценили заявление Моргенштерна о Дне Победы

Почти 70% соотечественников не согласны с позицией рэпера Моргенштерна, что на празднование Дня Победы уходит много денег. Об этом сообщается в результатах опроса ВЦИОМ.

Согласились с отношением музыканта к 9 Мая 22% россиян, принявших участие в исследовании.

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«Недавно Моргенштерн высказал мнение, что на празднование Дня Победы 9 мая в нашей стране тратится слишком много денег. Две трети россиян (68%, 74-75% среди старшего поколения) не согласны с этим мнением, а 22% — согласны (31-37% среди молодежи)», — уточняют в центре.

Во ВЦИОМ обратили внимание, что Моргенштерн говорил, что не стоит жить прошлым и широко праздновать Победу. Артист высказал мнение, что надо двигаться дальше, достигая новых побед.

«Большинство россиян (70%) не согласны с этой мыслью, согласны — 22% (30-37% среди молодежи, 26% среди мужчин против 18% среди женщин)», — говорится в исследовании.

Российский рэпер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак и заявил, что считает бессмысленным празднование Дня Победы. Запись разговора с ним была опубликована на YouTube-канале телеведущей.

Музыкант обсудил с журналисткой видео, в котором блогер Дава исполняет советскую военную песню «Журавли». Собчак сказала, что считает себя патриотом, но подобные ролики кажутся ей «пошлятиной».

«Я тебе честно скажу — я вообще не понимаю вот этого вот праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — сказал артист.

По мнению Моргенштерна, стране нужно двигаться дальше и достигать новых успехов, а не праздновать то, что было почти век назад.

«Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще побед. Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их», — призвал рэпер.

Он заявил, что сам бы не снялся в клипе, посвященном Дню Победы. По словам музыканта, это было бы предательством самого себя.

Рэпер Моргенштерн принес извинения за высказывание о Великой Отечественной войне и сообщил, что его слова вырвали из контекста. Ранее в интервью Ксении Собчак он сказал, что не видит смысла в праздновании Дня Победы.

"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял значимость и важность события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста", - написал артист на своей странице в Instagram.

Моргенштерн подчеркнул, что не хотел кого-либо задеть или обидеть.

"Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую свои мысли", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что после критических высказываний Моршенштерна о праздновании Победы в ВОВ общероссийская общественная организация "Ветераны России" обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Следственный комитет начал проверку слов рэпера Алишера Моргенштерна о Дне Победы на реабилитацию нацизма, сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудники СК нашли в словах «возможное распространение неуважительных к обществу сведений о днях воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветеранов».

Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма — пять лет колонии.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин посоветовал главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину ставить перед собой задачи посерьезнее, чем проверка слов рэпера Моргенштерна о ненужности празднования Дня Победы. Его заявление приводит Znak.com.

Прилепин заявил, что фразу о бессмысленности праздника 9 Мая произносили многие.

«Почему ветеранов никто не спрашивает, а хотят ли они, чтобы не было парадов? [Проверка СКР высказываний Моргенштерна] — из пушки по воробьям. Ну, Бастрыкин, ну, Моргенштерн. Ну зачем это все? Чего тут проверять?» — добавил он.

Рэпер Моргенштерн пойдет на экскурсию в музей Победы, куда его пригласили после высказывания о бессмысленности празднования Дня Победы. Об этом рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин в беседе с «Москвой 24».

В музее пообещали рассказать хип-хоп-исполнителю, какую цену заплатил советский народ за разгром нацистов в Великой Отечественной войне.

«Моргенштерн обязательно придет. Единственное, я не могу сказать, когда именно, но то, что он придет, — это однозначно», — заявил Жорин.

Адвокат также отметил, что музей выступил с правильной инициативой.

«Потому что молодых людей нужно не наказывать за то, что они что-то не знают и не понимают, а наоборот — просвещать, развивать, объяснять», — добавил он.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать рэпера Моргенштерна за слова о бессмысленности празднования Дня Победы. Его слова приводит радио «Комсомольская правда».

«У нас самое святое отношение к Дню Победы, ко всем датам, когда наши солдаты проливали кровь, будь то Даманский или Вьетнам, или Афганистан, Куба. Они выполняли свой долг. Поэтому нельзя трогать даже», — заявил политик и добавил, что если бы молодой человек сказал нечто подобное по поводу Сирии или Донбасса, подобной волны недовольств не последовало.

Кроме того, Жириновский отметил важность проведения разъяснительных работ с подрастающим поколением.

«Мы как раз в этом случае не сторонники сажать людей. Особенно молодежь. Но надо всем сказать, что это дело нельзя оставлять без последствий», — подытожил он.

Журналист Отар Кушанашвили негативно отреагировал на слова музыканта Алишера Моргенштерна о Великой Отечественной войне. По его мнению, рэпера не стоит воспринимать всерьез.

Моргенштерн заявил ранее в интервью Ксении Собчак, что не понимает празднования Дня Победы. Власти тратят на это колоссальные средства. Кушанашвили уверен, что коллега вытянула из гостя компрометирующие слова. В итоге 23-летний уфимский рэпер лишь доказал свою необразованность и глупость.

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«Бедный мальчик, его на наших глазах пожирает слава. Он не отдает себе отчет в том, что в каждой второй, если не в каждой первой семье, кто-то лег на этой войне. Но вот что удивительно: Моргенштерн, превратившийся в мем, стяжал поддержку у людей, которых априори должен раздражать», — заметил Кушанашвили в эфире YouTube-шоу «Каково?!».

Журналист подчеркнул, что именно СССР победил фашизм. И молодой рэпер, лишенный определенного морального императива, пытается это оспорить. Ему не стоило вообще высказываться на эту тему, передает портал «ДНИ24» слова Кушанашвили.

Валерия в беседе с журналистами «Комсомольской Правды» о временах и нравах в музыке и в целом в российском социуме, высказала мнение, что корень проблем спрятан в отношениях в семьях нынешних молодых людей.

«Вот сейчас говорят: „Моргенштерн виноват!“ Да, не он виноват, а родители, которые сделали так, что ребенок, кроме Моргенштерна, никого не знает, ничего не понимает», - конкретизировала артистка.

Певица отметила снизившийся уровень образования молодежи. И тут она видит прямую вину старшего поколения.

«Я за то, чтобы детьми занимались родители, чтобы им объясняли с малых лет что хорошо, а что плохо. Да, не факт, что дети среду начнут слушать классическую музыку. Хотя, может, лет через 40 придут к этому, а может, и вообще никогда... Дело не в этом. Дети должны знать, что такая музыка тоже существует. Только имея полное представление о культурном мире, дети смогут сами сделать какой-то выбор».

Валерия не согласна с распространенным мнение о том, что артисты могут «научить плохому».

«Если у человека здоровая психика, если он нормально воспитан, если в доме приваливали определенные нравственные ценности, так ты ему хоть что спой, он в жизни не поведётся ни на какую пропаганду. А если дома все плохо, то вероятность выше. Не в артисте дело», - уверена исполнительница.

Основатель площадки рэп-баттлов Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, назвал ситуацию вокруг высказывания хип-хоп-артиста Моргенштерна о Дне Победы беспределом. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Все уже говорят, что хотели бы, чтобы Победа символизировалась в выдаче старикам и ветеранам квартир, достаточного количества денег, а не вот этих вот флажков, которые мы видим каждый год. Абсурд полный, пытаются всем показать, что следят за всем, тотальный контроль. Отвратительно — что ситуация с Дудем (блогера признали виновным в пропаганде наркотиков — прим. «Ленты.ру»), что ситуация с Моргенштерном. Просто беспредел», — высказался Тимарцев.

Основатель Versus Battle также выразил надежду, что на 23-летнего рэпера не заведут уголовное дело по статье о реабилитации нацизма:

«Думаю, до уголовного дела ситуация не дойдет. Где он оправдывает нацизм?»

Главной проблемой в отношении жителей России к Великой Отечественной войне является то, что из-за семейной памяти россиян День Победы может восприниматься неоднозначно — настоящие трагедии, коснувшиеся многих семей, диссонируют с тем, как праздник представляют по телевидению, и это противоречие только предстоит решить. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал социолог, социальный антрополог Алексей Титков.