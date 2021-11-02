Москвичка пыталась найти «свекровь на час»

«Задача такова: есть потенциальная невестка. Она утомилась от жизни, мирской суеты, и чертов быт ее измотал. И она вообще не может собраться и организовать порядок, еду и прочие признаки счастья. И тут такая свекровь: предвзятое отношение, авторитаризм, советы всякие, директивный стиль трансляции своего опыта, контроль и помощь, снова контроль», — написала жительница Москвы.