Москвичка пыталась найти «свекровь на час»

Москвичка обратилась к пользователям соцсетей с просьбой помочь найти ей «свекровь на час», которая помогла бы по хозяйству, став «наставником». Свою просьбу девушка опубликовала в Facebook.
«Задача такова: есть потенциальная невестка. Она утомилась от жизни, мирской суеты, и чертов быт ее измотал. И она вообще не может собраться и организовать порядок, еду и прочие признаки счастья. И тут такая свекровь: предвзятое отношение, авторитаризм, советы всякие, директивный стиль трансляции своего опыта, контроль и помощь, снова контроль», — написала жительница Москвы.
По представлениям девушки, «свекровь на час» должна «по-человечески подсказывать и морально поддерживать» в решении бытовых вопросов, давать мастер-классы и даже оценить «практический эксперимент». При этом за такую услугу москвичка готова заплатить.
Пользователи Facebook умилились «вакансии» и даже стали рекомендовать своих свекровей, пояснив, что смогут «поработать» над невесткой.
«В одной группе был вопрос как-то о том, как заставить себя убраться. Большинству надо разозлиться на кого-то, тогда они начинают драить все вокруг», — отметила одна из пользователей соцсети.