Первый зампред правительства Карачаево-Черкесии Руслан Тамбиев устроил для своей дочери свадьбу, на которой присутствовало более тысячи гостей. Пышное торжество проходило вопреки введенному запрету массовых мероприятий, сообщает Telegram -канал Readovka, опубликовавший кадры с празднования бракосочетания дочери российского чиновника.

С 27 октября в регионе действуют новые коронавирусные ограничения. Была приостановлена работа общепитов и фудкортов, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров и концертных залов. Также приостановили проведение спортивных и зрелищных, досуговых и культурных мероприятий. Запрещено нахождение людей без масок в общественных местах и транспорте. Об этом говорится на официальной странице республиканского правительства в Instagram.