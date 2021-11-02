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Чиновник устроил свадьбу для дочери на тысячу гостей вопреки локдауну: видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

Первый зампред правительства Карачаево-Черкесии Руслан Тамбиев устроил для своей дочери свадьбу, на которой присутствовало более тысячи гостей. Пышное торжество проходило вопреки введенному запрету массовых мероприятий, сообщает Telegram-канал Readovka, опубликовавший кадры с празднования бракосочетания дочери российского чиновника.

С 27 октября в регионе действуют новые коронавирусные ограничения. Была приостановлена работа общепитов и фудкортов, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров и концертных залов. Также приостановили проведение спортивных и зрелищных, досуговых и культурных мероприятий. Запрещено нахождение людей без масок в общественных местах и транспорте. Об этом говорится на официальной странице республиканского правительства в Instagram.

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