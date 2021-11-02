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У России появился шанс вернуть скифское золото

Мария Иванова
39 минут назад

Посол России в Амстердаме Александр Шульгин рассказал, что скифское золото все еще находится в Нидерландах, у России есть возможность оспорить его передачу Украине в кассационном суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Нидерландский апелляционный суд ранее постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо вернуть Украине. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота.

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. Представители музеев подавали аппеляцию на это решение. Вердикт апелляционного суда также можно оспорить - в течение трех месяцев в Верховном суде Нидерландов.

Шульгин назвал последнее решение суда политически мотивированным.

«Судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные здесь на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму», - подчеркнул он.

Посол назвал это опасным прецедентом для будущих межмузейных контактов: решение суда подрывает взаимное доверие музейных сообществ, впредь они будут осторожнее относиться к обмену экспонатами для выставок.

«Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии», - заключил дипломат.

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