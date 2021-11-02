«Дело в том, что очевидно отсутствует причинно-следственная связь между опубликованным постом в социальной сети и доводами губернатора Кемеровской области о якобы наличии оскорблений пострадавших в трагедии во время пожара в "Зимней Вишне". Более того, если же все-таки правоохранители каким-то образом усмотрят в указанных действиях Лебедева признаки какого-либо правонарушения, это может создать очень негативный прецедент, в соответсвии с которым, привлеченным к ответственности может быть любое лицо лишь за то, что его высказывание было неверно истолковано другими лицами», - заявил юрист.