Адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев прокомментировал «Рамблеру» публикацию компанией «Студия Артемия Лебедева» открытки к Хеллоуину в Instagram, на которой изображен горящий зал кинотеатра.
Ранее пользователи соцсети в комментариях к публикации назвали изображение спекуляцией на трагедии, произошедшей 25 марта 2018 года в Кемерово. Тогда пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Вместе с тем губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале возмутился публикацией и призвал ее авторов «публично принести извинения кузбассовцам».
Гавришев выразил мнение, что в сложившейся ситуации каких-либо юридических последствий для студии Лебедева «ждать не стоит».
«Дело в том, что очевидно отсутствует причинно-следственная связь между опубликованным постом в социальной сети и доводами губернатора Кемеровской области о якобы наличии оскорблений пострадавших в трагедии во время пожара в "Зимней Вишне". Более того, если же все-таки правоохранители каким-то образом усмотрят в указанных действиях Лебедева признаки какого-либо правонарушения, это может создать очень негативный прецедент, в соответсвии с которым, привлеченным к ответственности может быть любое лицо лишь за то, что его высказывание было неверно истолковано другими лицами», - заявил юрист.
Он отметил, что пост студии был про Хеллоуин, при этом, например, в фильме «Пункт назначения», а также во множестве других фильмов ужасов происходят пожары в кинотеатрах.
«Более того, ассоциация и умысел - разные вещи. Это все равно что фильмы-катастрофы про самолеты ассоциировались бы исклбчительно с 11 сентября и всеми случаями крушения самолетов за последние три года», - добавил Гавришев.
29 октября суд вынес приговор по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово.