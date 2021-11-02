Оглушающий вирус: найдено опасное последствие COVID

Ученые обнаружили новое опасное последствие перенесенного коронавируса — нарушение слуха. Как сообщает Life, эксперты из Университета Массачусетса заметили, что при заболевании COVID-19 в ушном канале происходят патологические изменения, схожие с таковыми при гриппе, ветрянке и других инфекционных заболеваниях.

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Ученые отметили, что у многих болеющих COVID-19 наблюдается тугоухость, головокружение и шум в ушах. Чтобы проверить, что происходит в человеческом ухе при заражении, эксперты взяли образцы ткани внутреннего уха у пациентов с подтвержденным COVID-19, многие из которых жаловались на почти полную потерю слуха. После этого эксперты вырастили здоровые волосковые клетки уха, которые выстилают поверхность внутреннего уха — они отвечают за работу вестибулярного аппарата и передачу звуковых импульсов.

Выяснилось, что на клетках тканей есть рецепторы ACE2, через которую коронавирус попадает внутрь клетки. В результате инфекция поражает внутренне ухо и человек начинает теряет слух, равновесия и испытывает шум в ушах.